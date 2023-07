Lo storico socio di Confedilizia Forlì-Cesena raggiunge il traguardo dei 106 anni

Il presidente di Confedilizia Carlo Caselli e la vicepresidente Silvia Giorgioni hanno partecipato ai festeggiamenti per il compleanno e hanno portato in dono a Giovanni Cimatti una delle grafiche artistiche numerate, celebrativa del 90° dell’Associazione, con riprodotta l’opera “Dream House” del pittore forlivese Andrea Mario Bert.

Non è davvero da tutti arrivare a 106 anni, men che meno in grande spolvero come nel caso di Giovanni Cimatti, nato a Forlì il 30 giugno 1917, appuntato in congedo della Guardia di Finanza e storico socio di Confedilizia Forlì-Cesena. L’Associazione della proprietà edilizia ha voluto manifestare il suo affetto, porgendo a Cimatti i propri migliori auguri. Il giorno del compleanno gli hanno fatto visita il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, e il vicepresidente Silvia Giorgioni, che hanno portato in dono una delle grafiche artistiche numerate, celebrative del 90° di Confedilizia Forlì-Cesena, con riprodotta l’opera “Dream House” del pittore forlivese Andrea Mario Bert. Si tratta di grafiche numerate, a tiratura limitata, firmate dall’artista e realizzate grazie alla collaborazione con Davide Boschini, appassionato d’arte, e Luana Caorlin di Bottega Artigiana di via Leone Cobelli.

“È stata una gioia immensa - affermano Caselli e Giorgioni - poter manifestare il nostro affetto al signor Cimatti per il suo compleanno. Nell’anno del 90° di Confedilizia Forlì-Cesena è stato per noi un dono poterlo festeggiare, ricevendo il grande regalo della meravigliosa vitalità che esprime. Siamo grati di poter vantare tra i nostri storici soci una bella persona come Cimatti”.