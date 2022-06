Lo stradello scambiato per pista, cestini divelti. Il sindaco ammonisce: "Serve buon senso"

Lo stradello di Modigliana che collega l'area residenziale del Casone con la zona sportiva scambiato per pista. E arriva l'ammonizione del sindaco Jader Dardi. "Da alcuni giorni ricevo segnalazioni e lamentele per il comportamento scorretto di giovani motociclisti che hanno iniziato a percorrere in moto e ad alta velocità lo stradello che a Modigliana collega l'area residenziale del Casone con la zona sportiva, causando anche vandalismo ai cestini che sono stati posizionati", ha evidenziato il primo cittadino su Facebook.

"Si tratta di un collegamento voluto e apprezzato dai cittadini, un percordo pedonale e ciclabile, non una strada di scorrimento - ricorda Dardi -. Faccio appello al comportamento corretto e rispettoso da parte di tutti, penso che non sia sempre necessario dovere mettere ostacoli o prevedere azioni repressive per rispettare una regola di buon senso e di rispetto per gli altri ed in particolare per chi si muove a piedi o in carrozzella. Lo stradello è utilizzato dai bambini per recarsi a scuola o al campo di calcio, così come da tante altre persone che lo usano per le loro passeggiate. Non deve essere utilizzato come pista per le moto, davvero è così difficile rispettare le cose che vengono fatte?".