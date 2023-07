Lo studio: in provincia il reddito pro-capite cresce di più nelle aree con la connessione super veloce

Nelle aree del Nord-Est raggiunte da internet a Banda Ultra Larga il benessere economico dei cittadini cresce del 10.3% in più rispetto ai territori non connessi.

Queste evidenze emergono dallo studio commissionato da Eolo, Società Benefit e B Corp leader nella fornitura di connessione Fwa, a Community Research&Analysis, sotto la direzione del Prof. Marini dell’Università degli Studi di Padova.

Lo studio ha messo a confronto le variazioni del reddito pro-capite dei cittadini raggiunti dalla connettività di Eolo, rispetto agli altri in territori caratterizzati da Digital Divide. Nel periodo 2012-2019, infatti, il reddito pro-capite dei territori nel Nord-Est Italia raggiunti da Eolo è cresciuto del 12,8%, rispetto all’11,6% di chi vive in territori non connessi.

Lo studio illustra come, nel territorio di Forlì-Cesena, la crescita media del reddito pro-capite di chi è in aree connesse a Internet veloce cresca del 10.3% in più rispetto a quelli in aree caratterizzate da Digital Divide

“L’accessibilità alla Banda Ultra Larga è un fattore di competitività e benessere per tutti i territori. Siamo impegnati da quasi vent’anni nel portare internet con la nostra tecnologia nelle aree lontane dai grandi centri urbani, dove connettere in fibra ogni abitazione è troppo complesso o troppo costoso” commenta Daniela Daverio, Ceo della divisione Service di Eolo.

Nel Nord-Est Italia, Eolo raggiunge 1.379 comuni, di cui 560 in Veneto, 278 in Trentino-Alto Adige, 330 in Emilia Romagna e 211 in Friuli Venezia Giulia. Nell’ultimo anno è stata potenziata la connettività in 99 comuni, portando la Banda Ultra Larga fino a 200 Mb/s. Entro il 2025 l’obiettivo è quello di connettere il 100% del territorio, raggiungendo altri 11 comuni e potenziando la connessione in più di 100.