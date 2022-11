Locale sporco e alimenti in vendita scaduti: nei guai il titolare di un market

Il titolare di un market del centro di Forlì è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Forlì al termine di un'attività di controllo svolta insieme ai militari del Nas di Bologna e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Forlì poichè non avrebbe elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (il cosidetto Dvr), venendo al contempo anche sanzionato per infrazioni di carattere amministrativo e sanitario. Nella fattispecie spiccano la precaria pulizia dei locali, la mancata applicazione della procedura di autocontrollo Haccp nonché la vendita di alimenti con il termine minimo di conservazione superati di validità. Di queste infrazione sarà informata l'Ausl Romagna, per valutare la sospensione dell’attività.