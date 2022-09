Localizzare i feriti nelle aree impervie: l'Avis di Castrocaro dona sei dispositivi Gps al 118

La sezione Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha donato sei dispositivi portatili Gps (Global Positioning System) al 118 di Forlì. "Questi strumenti - spiega Valerio Bianchi, coordinatore Infermieristico 118 Romagna - Ambito di Forlì - vanno ad implementare e completare la dotazione di questo strumento sulle ambulanze di soccorso 118 Romagna dell’Ambito di Forlì. In particolare lo strumento da la possibilità di orientarsi in aree impervie per geolocalizzare persone da soccorrere in modo molto preciso e veloce. Inoltre rappresenta un valido supporto tecnico per migliorare il raggiungimento del target ed il soccorso che, in questi casi, avviene spesso in collaborazione con il Soccorso Alpino o i Vigili del Fuoco"-

“Siamo lieti di poter contribuire ancora una volta con una donazione al servizio dell’emergenza - aggiunge il presidente dell’Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Roberto Pizzigati - che sarà di ausilio a tutti i soccorritori che ogni giorno operano nel nostro territorio". Erano presenti alla donazione anche Sandra Nocciolini, della Direzione Infermieristica e Tecnica di Forlì ed Elena Vetri, della Direzione medica dell’ospedale di Forlì.