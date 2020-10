Logistica, sciopero tra gli autisti Dhl: presidio di protesta davanti ai cancelli

Un altro sciopero nell'ambito dei trasporti per le consegne a domicilio. Venerdì mattina hanno incrociato le braccia numerosi autisti in servizio alla società di consegne espresse Dhl, la cui sede a Forlì è in via Aldrovandi, nella zona industriale di Coriano. Secondo i dati forniti dalla sigla sindacale di base Sicobas, che ha proclamato lo sciopero, hanno aderito alla protesta 22 autisti sui 39 in forze alla sede di Forlì, che occupa - come forza lavoro - anche magazzinieri e personale amministrativo. Gli scioperanti hanno manifestato in strada davanti alla sede aziendale con bandiere e striscioni per rivendicare migliori condizioni lavorative nell'ambito della logistica.

