Logistica, Forlì Città Aperta: "Solidarietà ai sindacalisti arrestati. Lottare per i lavoratori non è un crimine"

Forlì Città Aperta attraverso una nota esprime "piena solidarietà ai dirigenti del sindacato Si Cobas, ed ai sindacalisti che sono stati arrestati il 19 Luglio"."Condanniamo fermamente - si legge - tali arresti con l’accusa di aver attuato comportamenti “pretestuosi” ed “estorsivi” al fine di ottenere condizioni contrattuali migliori per i lavoratori. Se decidiamo che lottare per i lavoratori è un crimine, tanto vale rendere illegali i sindacati; è già successo in Italia, un centinaio di anni fa", afferma Forlì Città Aperta. Tra le accuse ai sindacalisti anche quella di associazione a delinquere.

"Questo fatto - spiega Forlì Città Aperta - si inserisce nel contesto delle lotte sulla logistica nel piacentino degli ultimi anni, che hanno visto una compatta mobilitazione dei lavoratori. Tutto ciò avviene nel silenzio assordante delle forze politiche e di quasi tutta la stampa, che ha ormai abdicato al proprio ruolo di controllo democratico dell’azione delle istituzioni. Il mantenimento politico e mediatico di uno ‘stato di emergenza permanente’ ha permesso al governo di continuare ad agire unicamente tramite decreti legge e mozioni di fiducia, esautorando completamente il parlamento. Sappiamo da tempo che la logistica sarà il campo di battaglia principale per le lotte sul lavoro per i decenni a venire. Se le forze politiche e mediatiche hanno già scelto di stare dalla parte delle imprese, noi siamo e saremo sempre dalla parte dei lavoratori e degli sfruttati. In questi giorni i sindacati di base sono in sciopero in tutto il settore della logistica: esprimiamo piena solidarietà a queste mobilitazioni, e siamo pronti a fare parte di questo movimento in difesa dei lavoratori e dei loro diritti", conclude Forlì Città Aperta.