Logopedia, l'Ausl Romagna replica a Castaldini (Forza Italia): "Previste assunzioni"

E' stata Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in regione, attraverso un'interrogazione, a rimarcare la problematica "della prolungata attesa di 165 pazienti pediatrici che, a Forlì, devono avere una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e del disturbo del linguaggio". All'Unita? Operativa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza (dove operano 15 logopediste), scrive la consigliera, a fine luglio risultano "91 pazienti in eta? pediatrica in attesa di una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e 74 pazienti in eta? pediatrica sono in attesa di una prima valutazione del linguaggio. In carico al servizio ci sono 482 persone".

Ogni logopedista, afferma Castaldini, ha in carico 32 pazienti e calcolando le assegnazioni si ha un numero massimo di 480 pazienti. "Appare evidente - rimarca la consigliera - come non sia possibile per i logopedisti prendere in carico altri pazienti pediatrici, in quanto la capienza e? stata superata”. Castaldini sottolinea che "la difficolta? ad accedere a una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e del disturbo del linguaggio, causata da una lista d’attesa corposa, porta diverse famiglie a rivolgersi alla sanita? privata". Chi non può rivolgersi al privato, deve aspettare, conclude la consigliera, "procrastinando la diagnosi e il trattamento dei disturbi, col rischio di accrescerli e di richiedere un trattamento piu? lungo, complicato e con risultati sempre meno certi”.

L'Ausl Romagna ha replicato facendo presente che "nel mese di luglio è stato espletato un concorso per l'assunzione di professionisti logopedisti. La graduatoria è in corso di scorrimento e si sta completando la copertura dei posti vacanti. Contemporaneamente sono già partiti i telegrammi di assunzione, finalizzati al potenziamento del servizio di presa in carico dei bambini in lista di attesa per il trattamento di logopedia".