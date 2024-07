Atletica, il campione Lorenzo Simonelli si ricarica a Galeata in vista delle Olimpiadi di Parigi

Da Galeata alle Olimpiadi di Parigi. Lorenzo Simonelli, vincitore poche settimane fa della medaglia d’oro agli Europei di atletica nei 110 ostacoli, è stato ospite lunedì sera della locanda La Campanara di Borgo Pianeto a Galeata, venendo nelle colline forlivesi in occasione del Premio Sportilia tenutosi lunedì sera, dove anche lui ha ricevuto un riconoscimento. Nonostante sia stato nel bed and breakfast soltanto una notte, come tanti altri ospiti del prestigioso evento, Simonelli ha conquistato tutti, parlando a lungo con i proprietari durante la colazione del martedì mattina.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Lorenzo è davvero un ragazzo d’oro – spiega Roberto Casamenti che gestisce l’osteria, la locanda e il negozio la Campanara insieme alla moglie Alessandra Bazzocchi – ed è stato molto disponibile soprattutto quando gli abbiamo chiesto una foto per ricordare la sua visita. È davvero simpatico con quello spiccato accento romano ed è anche molto educato e gentile. Abbiamo parlato a lungo e ci ha chiesto molte cose riguardo alla nostra zona ed inoltre abbiamo scoperto che suo padre conosce molto bene Sveva Sagramola, la conduttrice del programma Geo in onda su Rai Tre, dove noi siamo ospiti una volta al mese per parlare del nostro territorio. Ovviamente gli abbiamo augurato di togliersi tante soddisfazioni alle Olimpiadi che inizieranno a fine mese. Speriamo di essere stati un suo portafortuna”.