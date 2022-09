Lost Music, al via una raccolta fondi per promuovere la musica classica: obiettivo due concerti in città

ForlìMusica ha avviato una campagna di crowdfunding per sostenere "Lost Music", progetto europeo di co-creazione artistica e promozione della musica classica che prenderà il via ad ottobre 2022 e si concluderà nel 2024. La campagna, attiva dal 19 settembre sulla piattaforma online ideaginger.it, ad oggi ha già raccolto 11.480 euro grazie alle donazioni di 64 sostenitori. ForlìMusica si dice "orgogliosa di questo immediato e inaspettato successo, e ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, e stanno contribuendo, a questo risultato. I fondi raccolti fino adesso verranno utilizzati per lanciare una call pubblica per individuare tre giovani compositori a cui commissionare la creazione della prima opera musicale ispirata al patrimonio abbandonato di Forlì, retribuire gli strumentisti coinvolti e realizzare, nella primavera del 2023, una residenza artistica a Forlì con momenti aperti al pubblico e ai sostenitori della campagna".

La campagna "Lost Music", risultata tra le vincitrici della call Insieme Facciamo Cultura promossa da La Bcc - Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, punta ora a un nuovo obiettivo: raggiungere 20mila euro, che saranno utilizzati per realizzare 2 concerti a Forlì. Il primo nella primavera 2023, per presentare ai sostenitori e alla città il lavoro svolto durante la residenza artistica; il secondo nel 2024 in cui l’opera musicale dedicata ai luoghi abbandonati di Forlì verrà eseguita in prima assoluta da un’orchestra transnazionale, composta da strumentisti provenienti dalle orchestre di Forlì, Alicante (Spagna) e Dimitrovgrad (Bulgaria).

"Lost Music", viene spiegato, "ha l’ambizioso obiettivo di esplorare le relazioni esistenti tra arte e tessuto urbano per rinnovare la musica classica, avvicinarla alle persone e valorizzare i luoghi abbandonati della nostra città". Il progetto gode del sostegno del European Education and Culture Executive Agency (Eacea), che finanzierà l’80% dei costi complessivi del progetto attraverso il programma Europa Creativa, e della Fondazione Musicale Umberto Micheli. C’è tempo fino al 15 novembre per donare su ideaginger.it e aiutare ForlìMusica a sostenere i restanti costi di progetto