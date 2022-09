I "gilet gialli", il Wwf e il Taaf di nuovo in azione contro l'abbandono dei rifiuti

Alcuni volontari dei quartieri della zona-ovest del comune di Forli in collaborazione con il Wwf Forlì-Cesena e il Taaf, si sono mobilitati sabato per ripulire le aree verdi ed il fossato adiacente alla ferrovia da via Zignola per tutta la via Raffaele Bendandi nel cuore della zona industriale di Villanova. "Erano state pulite 2 anni fa sempre dallo stesso gruppo di volontari ed allora con noi c’era Alberto Conti, direttore del Wwf Forli-Cesena e grande amico ed entusiasta collaboratore di questi interventi sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente", commenta Maurizio Naldi dei "gilet gialli".

La giornata ecologica è stata pianificata con Erica, volontaria ambientalista che da diversi anni si impegna per il rispetto del territorio e fornisce per queste iniziative il materiale necessario in particolare sacchi per il contenimento dei rifiuti. Erano presenti rappresentanti del comitato di quartiere Cava-Villanova (Silvia Naldi), del Wwf (Ornella Mordenti e Simone Orioli) e del Taaf (Sergio Flamigni) oltre ai volontari dei “gilet gialli”. "E’ stato un intervento difficoltoso - spiega Erica -. La zona era molto impervia con arbusti di prugniolo irti di spini e i rifiuti abbandonati, erano proprio tutti fra i rami e il fossato fra la ferrovia e via Raffaele Bendandi, alcuni erano impigliati tante erano le bottiglie con dentro urina e tantissima plastica, barattoli, brik ed altro".

"Sono stati raccolti - aggiorna la volontaria - un centinaio di bottiglie di vetro, portate alle campane delle vicinanze di Alea, due sacchi con plastica selezionata da circa 240 litri messi poi in contenitori dedicati delle nostre utenze e quindici sacchi di indifferenziata segnalati con bandella in una zona non invasiva, in angolo con via Virgilio e che saranno ritirati da Alea che è stata avvisata".

L’intervento, che è stato molto impegnativo, specialmente nel fossato adiacente alla ferrovia ha lo scopo, oltre la fattiva rimozione degli inquinanti dannosi per l’ambiente, di sensibilizzare e favorire un’azione delle autorità di competenza affinché, in questa area verde, priva di cestini e di servizi, che attualmente è utilizzata a discarica ,causa, oltre gli abbandoni dei soliti incivili, l’abbandono di rifiuti di tanti camionisti che vi sostano in attesa di carico-scarico delle industrie adiacenti, si creano le condizioni igienico sanitarie che ne permettono di risolvere le problematiche esistenti - conclude Naldi -. La difesa ambientale innanzitutto come rispetto nei confronti delle nuove generazioni".