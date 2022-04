Lotta ai furti, posto di blocco notturno sulla via Emilia: 47 persone identificate

La Polizia di Stato, su disposizione del questore Lucio Aprile, è stata impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio anche con la predisposizione di un posto di blocco lungo la via Emilia, a Villanova. Sono state impegnate unità operative dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, della Sezione di Polizia Stradale di Forlì e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. L’attività è consistita nel controllo del traffico veicolare in entrata in città, con la finalità di individuare persone sospette e prevenire furti. Nel corso del servizio sono state controllate 42 auto e identificate 47 persone. Si è trattato di un servizio ad alto impatto di deterrenza che rientra nel piano integrato di controllo del territorio recentemente approvato in sede di comitato ordine e sicurezza pubblica e finalizzato al contrasto dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere.