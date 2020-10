Lotta ai tumori, la torre dell'orologio di Santa Sofia si illumina di rosa

Anche il Comune di Santa Sofia aderisce alla Campagna Nastro Rosa 2020 "Lilt for Women", finalizzata alla sensibilizzazione per la diffusione della cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario promossa dalla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori). "Da giovedì sera, il Campanile, simbolo del paese, si è tinto di rosa - dice il vicesindaco Isabel Guidi -. Un gesto simbolico di vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno allo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. La prevenzione può salvare la vita". Ottobre è, infatti, il mese della prevenzione del tumore al seno e ogni città, in questo mese, illumina di rosa i monumenti simbolo. Un gesto semplice ma di forte impatto, un’iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce del tumore al seno ed alla promozione degli stili di vita corretti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.