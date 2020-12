"Lotta al Covid, a che punto siamo?" Carradori ospite della diretta Facebook di Di Maio e Vicini

Ultimo appuntamento del 2020 con le diretta Facebook organizzate dal deputato Marco Di Maio assieme al prof. Claudio Vicini. L'ospite che chiuderà il ciclo di trasmissioni cominciate a febbraio, sarà il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Sarà l'occasione per fare il punto sui numeri dell'emergenza, il lavoro di prevenzione, le preparazione alla distribuzione dei vaccini e, soprattutto, per rispondere in tempo reale alle domande delle persone. Per seguire la diretta è possibile collegarsi a partire dalle 14.30 sulle pagine Facebook https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53