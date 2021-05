Lotta al covid, accelera la campagna vaccinale: oltre 85mila dosi somministrate nel Forlivese

Accelera la campagna vaccinale anti-covid nel Forlivese. Sono oltre 85mila, precisamente 85.683, le dosi somministrate nel comprensorio di Forlì. Il dato è un complessivo delle attività in corso all'hub della Fiera di Forlì e dei punti spoke di Santa Sofia, Modigliana, Rocca San Casciano e Predappio. "Al centro di via Punta di Ferro è stata aggiunta una linea vaccinale come box - specifica Andrea Galeotti, responsabile per la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Ausl Romagna sezione di Forlì - ed abbiamo chiesto all'ente Fiera una valutazione in merito ad un progetto che riguarda l'implementazione di un altro spazio al fine di aumentare le somministrazioni".

Per quanto riguarda gli appuntamenti, si procede alle vaccinazioni fino alle 19.30, mentre vi sono giornate che vedono un'estensione dell'orario fino alle 21.30 per completare il secondo ciclo di inoculazione di siero, che non rientra nella programmazione di estensione della fascia oraria. Al dato aggiornato al 10 maggio scorso, tra gli over 80 di Forlì e comprensorio hanno ricevuto la prima dose il 92%, pari a 15.357 persone; hanno effettuato anche il richiamo in 13.562, pari all'81,3%. Nella fascia 70-79 anni, la prima dose è stata somministrata all'76,2% (parliamo di 15.198 persone); la seconda al 17,6% (3.512).

IL NUOVO DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFERMIERISTICA - L'intervista ad Andrea Galeotti