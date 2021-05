Lotta al covid, Bonaccini: "Vaccinazioni per gli over 40 probabilmente verso fine giugno"

Sul capitolo del vaccino ai turisti in vacanza, "è in corso un confronto col Governo ed attendiamo di capire in che direzione andrà, in pochi giorni lo sapremo. Il tema vero è quello del numero di dosi che viene messo a disposizione: oggi vengono distribuite in base percentuale sulla popolazione residente, ed è evidente che se devi vaccinare, come potrebbe essere possibile, un numero di persone in vacanza in Italia, perché sull'estero sarebbe più difficile, devi avere la certezza delle dosi disponibili. Nei prossimi giorni si arriverà a definire la questione, in un senso o nell'altro". Così sui vaccini ai turisti il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Se il generale-commissario Francesco Paolo Figliuolo ha detto che gli italiani devono programmare le ferie in base agli appuntamenti vaccinali, continua poi più in generale Bonaccini: "Sulla stampa nazionale l'Emilia-Romagna si conferma in testa sulle vaccinazioni ai più fragili e agli anziani. È giusto completare prima le vaccinazioni di queste persone, rispetto a un 40enne che sta bene. Abbiamo aperto le prenotazioni per i 40enni ma li faremo verso fine giugno, probabilmente. Prima di loro, vogliamo procedere fra l'altro con le persone giovani che hanno patologie. Il crollo dei contagi nel paese e in Emilia-Romagna, del resto, è legato alle vaccinazioni".

Annuncia inoltre il presidente della Regione: "Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa degli assessori regionali Raffaele Donini e Andrea Corsini che indicheranno come partiremo in Emilia-Romagna, a fianco degli hub vaccinali nelle aziende a giugno, con gli operatori del turismo, tra operatori balneari e delle strutture ricettive della costa e delle città d'arte, così come dell'Appennino". (fonte Dire)