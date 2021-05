Lotta al covid, Bonaccini: "Vaccini per gli over 40? Mi preoccupo di chi ha patologie o anziani"

Prima di vaccinare un quarantenne sano "mi preoccupo di chi ha patologie o ha 60-70 anni, quando sappiamo che oltre 90% dei decessi in questo paese e' stata da 60 anni in su". Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini manifesta tutte le sue perplessita' sull'avvio da lunedi' delle vaccinazioni per i 40enni, come da indicazioni del commissario straordinario Paolo Figliuolo. "Se decideremo nelle prossime ore di aprire al 40enni la prossima settimana - dice Bonaccini - credo potrebbe avvenire sulla base di una loro prenotazione, e noi poi diremo, a differenza di quanto avveniva fino ad oggi, quando saranno chiamati". Nella sostanza al limite ci si potra' 'candidare' ad una futura chiamata, con luogo e data certa, che arrivera' solo con la garanzia della dose da inoculare.

"Vogliamo evitare di dare una data che non e' possibile mantenere", sottolinea il governatore. I dubbi di viale Aldo Moro riguardano le numerose categorie ancora da completare, per eta' e anche professionali (si puo' tornare a vaccinare gli insegnanti) ma anche lo sforzo che sara' necessario per partire con le imprese a inizio giugno: in ogni provincia, ricorda in proposito Bonaccini, ci sara' almeno un hub dove potranno immunizzarsi "dipendenti, e loro famigliari, delle aziende che si iscrivono, e sono tante quelle che si iscriveranno in Emilia-Romagna".

Inoltre, come evidenzia ancora Bonaccini, la Regione vuole mettere in sicurezza in blocco il settore del turismo in vista dell'estate, dai balneari al personale delle strutture ricettive. In ogni caso, rivendica il presidente, come mostrano i dati diffusi oggi "siamo la prima grande regione per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Si conferma che il problema qui non e' l'organizzazione. Il problema sono le dosi, ma piu' ce ne danno piu' ne somministriamo", assicura il governatore (fonte Dire).