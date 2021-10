Lotta al Covid, è il momento della terza dose senza prenotazione per gli operatori sanitari

Cominciano sabato le somministrazioni della terza dose di vaccino per medici e operatori sanitari dell’Ausl Romagna e che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi. "In questa prima fase - specifica l'Ausl Romagna - l’invito è rivolto solo agli iscritti agli ordini professionali sanitari, al personale Oss e ai massofisioterapisti dipendenti dell’Azienda Sanitaria che, potranno presentarsi nei centri vaccinali Covid aziendali, senza appuntamento, dalle 13 alle 18,30".

L'Ausl chiarisc che "si è scelto, in via sperimentale l’accesso diretto senza prenotazione per andare incontro alle esigenze dei lavoratori. Se tale modalità si dimostrerà funzionale, verrà successivamente estesa anche agli operatori sanitari che svolgono le loro attività al di fuori dell’Ausl Romagna". La terza dose, che deve essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario, sarà effettuata con il vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario.

