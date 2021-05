Lotta al covid, l'Emilia Romagna conferma: una dose a chi ha già avuto il virus

Anche l'Emilia-Romagna si adegua alle indicazioni nazionali. E quindi a chi ha già avuto il Covid sarà fatta una sola dose di vaccino. A confermarlo è il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, specificando che la scelta permetterà di "avere più dosi a disposizione e capacità di vaccinare un maggior numero di persone", ha evidenziato Baruffi. Un numero di fiale 'risparmiate' che secondo Castaldini devono essere utilizzate, tra l'altro, anche per vaccinare al più presto gli aspiranti medici che frequentano i reparti ospedalieri.

In programma inoltre un vertice tra l'assessore alla Sanita' Raffaele Donini, quello alle Attivita' produttive Vincenzo Colla e le associazioni di categoria che aderiscono al patto per il lavoro per mettere nero su bianco un protocollo regionale sulle vaccinazioni in azienda, "alla luce delle disponibilita' pervenute sia da aziende pubbliche che, soprattutto, private", ha annunciato Baruffi. A breve dunque verranno definite sia "modalita' e platee vaccinabili che anche le modalita' operative" da mettere in campo per la somministrazione di vaccini anti-Covid nelle aziende.

"Per noi - ha sottolineato Baruffi - e' un valore straordinario poter attivare tutte le aziende del territorio che vogliono e possono dare una mano, appena il commissario e il ministero ci autorizzeranno ad aprire in modo orizzontale, a quindi a tutte le classi d'eta', per non caricare le imprese di difficolta' ulteriori". Si vuole impedire, insomma, che le imprese siano costrette a selezionare il loro personale che puo' essere vaccinato a seconda dell'eta' dei singoli dipendenti. "In un tessuto come il nostro - ha evidenziato - le imprese possono davvero fare la differenza in questo passaggio decisivo, cioe' dalle categorie piu' vulnerabili alla totalita' della popolazione". (fonte Dire)