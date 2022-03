Lotta al covid, l'hub della Fiera verso la chiusura: dal primo aprile ci si vaccina all'ospedale

Con la fine dello stato d'emergenza dell'epidemia da covid-19, si conclude l'attività vaccinale all'hub della Fiera di Forlì. La campagna anti-covid proseguirà dal primo aprile al Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni", al punto prelievi: sarà possibile vaccinarsi dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, dal primo aprile l'attività vaccinale sarà effettuata in libero accesso solo presso la Pediatria di Comunità (via Colombo 11, ingresso C primo piano), giovedì 14 aprile e giovedì 28 aprile dalle 14.30 18.30. Il giorno 31 marzo le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 14:30 alle 18:30.