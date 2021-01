Lotta al covid, tutti gli anziani della "Quisisana Modigliana" dicono sì al vaccino: si comincia sabato

Inizierà sabato la somministrazione del vaccino anti-covid Pfizer Bnt 162B2 agli ospiti della residenza per anziani "Quisisana Modigliana", in via Seminario. "L’adesione di tutti gli ospiti attraverso i consensi anche dei parenti, dimostra l’entusiasmo con il quale la notizia è stata accolta dalle famiglie e dagli ospiti nella speranza che questa opportunità possa al più presto farli ritornare ad abbracciarsi - informano dalla struttura -. Gli anziani sono indubbiamente i soggetti più a rischio, e questo lungo anno li vede oggi stremati dal forzato isolamento dai propri cari che ci auguriamo di veder finire presto".

"Abbiamo davanti ancora mesi in cui dovremo stringere i denti, comportarci con responsabilità, seguire le regole uniti da uno spirito di comunità, ma più fiduciosi per sabato che ci attende - viene aggiunto -. La vaccinazione pone un primo grande passo in avanti per tornare ad una, non troppo lontana, serenità e per la struttura Quisisana Modigliana continuare ad essere un luogo sicuro per i propri cari che qui soggiornano. Sabato sarà un giorno di speranza".