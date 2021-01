Lotta al covid, vaccinati 92 anziani della residenza "Al Parco". Tassinari: "Ospiti e operatori delle Cra sono la nostra priorità"

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale anti Covid nel Comune di Forlì rivolta al personale sanitario, operatori e degenti delle residenze per anziani (Cra). Mercoledì mattina l'assessore al welfare, Rosaria Tassinari, si è recata alla residenza sanitaria “Al Parco”, dove sono stati vaccinati 92 anziani ospiti della struttura. "L’attenzione riservata da questa Amministrazione al piano vaccini è altissima - esordisce Tassinari -. Stiamo monitorando, in sinergia con l'igiene pubblica, non solo i tempi e le modalità di somministrazione delle dosi disponibili alle categorie più fragili e ai sanitari, ma anche la logistica, l'approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto del vaccino anti covid".

"Gli ospiti e gli operatori delle Cra sono la nostra priorità - prosegue Tassinari -. Da un lato, gli operatori sanitari e sociosanitari sono “in prima linea” nella lotta contro il Covid e convivono con un rischio più elevato di contrazione dell'infezione, dall'altro gli anziani e i residenti di tali strutture sono pazienti più suscettibili e vulnerabili. Metterli in sicurezza rappresenta un elemento imprescindibile e prioritario per garantire la tenuta del nostro sistema sanitario. Per questo prezioso lavoro di immunizzazione, voglio ringraziare di cuore tutti gli operatori dell'Ausl di Romagna che fin dalle prime ore dell’avvio della campagna vaccinale hanno sacrificato la propria vita privata, dedicandosi h24 alla somministrazione del vaccino in tutto il territorio comunale".