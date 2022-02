Lotta al covid: vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per i più piccoli

Sabato si rinnova in Romagna l’appuntamento con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni. Al fine di favorire la massima adesione, l’Ausl Romagna sta provvedendo all’invio di sms telefonici per informare le famiglie dei bambini di età compresa dai 5 ai 11 anni sull’opportunità offerta ai più giovani di ricevere la somministrazione senza prenotazione anche durante l’arco della settimana.

L'open day per la fascia 5-11 si terrà all'ospedale Morgagni-Pierantoni al Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, dalle 14.30 alle 19.30, mentre le vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 11 anni si terranno sempre al Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi e alla stessa ora. I ragazzi della fascia di età 12-19 possono invece accede liberamente senza prenotazione al Centro vaccinale provinciale della Fiera in via Punta di Ferro 2 , tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30.

Il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-

vaccinazione-minori