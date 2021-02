Lotta al covid, vaccini per gli over 85: prenotazioni al via, oltre 1300 nel Forlivese in poche ore

Al via le prenotazioni del vaccino contro il Covid-19 per gli over 85, mentre dal primo marzo toccherà a chi ha un’età compresa tra gli 80 e gli 84 anni. Stando ai dati comunicati dalla Regione, vi sono state in poche ore quasi 28mila prenotazioni (27.779): alle 11 erano state effettuate circa 13mila prenotazioni a Bologna e provincia, 1.020 a Imola, 500 a Piacenza, 1.327 a Parma, 1.500 a Reggio Emilia, 2.850 a Modena, 1.750 a Ferrara. Infine, 5.832 i prenotati nel territorio di competenza dell’Ausl Romagna, così distribuiti: 1.194 a Cesena, 1.472 a Rimini, 1.804 a Ravenna, 1.362 a Forlì.

Sono in via di risoluzione alcuni problemi registrati sulla piattaforma Cupweb e l’Ausl Romagna è al lavoro per risolvere qualche criticità temporanea: "A seguito della massiccia domanda di prenotazione giunta lunedì mattina nei vari punti messi a disposizione dall’Azienda, si sono registrati rallentamenti e blocchi nell’erogazione, i nostri tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi Ci scusiamo con gli utenti e ricordiamo che le prenotazioni possono avvenire lungo l’arco dell’intera giornata".

Come prenotare

La prenotazione si può fare neggli sportelli Cup dell’Ausl e le farmacie; per telefono con il servizio Cuptel al numero 800.002255; online attraverso il Fascicolo Elettronico o l’App ER Salute o il CupWeb (www.cupweb.it). All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la prima somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente (con il supporto eventuale di un familiare) e consegnata al momento della vaccinazione. Le persone che prenoteranno attraverso il servizio di Cuptel, potranno scaricare la scheda anamnestica direttamente dal sito di Ausl Romagna www.auslromagna.it

Cosa occorre per prenotare

Non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale.

Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali.

Cosa portare il giorno della vaccinazione

Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria e al documento di identità, anche la scheda anamnestica, consegnata al momento della prenotazione, compilata e firmata.

I punti vaccinali del comprensorio di Forlì

Forli – Fiera via Punta di Ferro 2 (lunedì-domenica dalle ore 9 alle 19)

Santa Sofia – Teatro Comunale Piazza Garibaldi

Modigliana – Teatro dei Sozofili Piazza Berlinguer 22

Rocca San Casciano – Teatro Comunale via Saffi 8

Predappio- Via Guglielmo Marconi 13