Lotta al cyberbullismo, l'esperienza del progetto "Cuori connessi" si trasforma in un libro

Unieuro e Polizia di Stato, in occasione del Safer Internet Day hanno presentato il nuovo libro "Cuori connessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Il coraggio di alzare lo sguardo", scritto da Luca Pagliari. Il libro nasce dall’esperienza di "Cuori connessi", il progetto di sensibilizzazione ed informazione sui temi del cyberbullismo e delle forme di prevaricazione online, realizzato da Unieuro e Polizia di Stato che, in maniera pragmatica, racconta storie ed esperienze di vite online, puntando al dialogo con adolescenti, genitori e insegnanti.

Dopo il riscontro delle prime due pubblicazioni arriva il terzo volume, che racconta storie vere - intense e figlie dei nostri tempi - che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete. Negli ultimi due anni, moltissime scuole hanno deciso di adottare #cuoriconnessi come libro di lettura, dal quale trarre occasioni di confronto e di riflessione. Il nuovo volume vuole rappresentare un ulteriore strumento capace di far vivere ai ragazzi il lato positivo dell’universo tecnologico e delle nuove forme di comunicazione.

“Cuori connessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Il coraggio di alzare lo sguardo” è disponibile gratuitamente, in 250.000 copie cartacee in tutti i punti vendita Unieuro e presso i compartimenti regionali di Polizia Postale e delle Comunicazioni di tutta Italia. La versione digitale del libro, sempre gratuita, è scaricabile dal sito www.cuoriconnessi.it. A supporto del progetto, da sabato 5 febbraio, Unieuro ha pianificato una campagna omnichannel a copertura di tutti i più importanti mezzi nazionali: tv, stampa e digital.