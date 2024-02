Lotta al degrado e allo spaccio, ma anche contrasto al "lavoro nero": raffica di controlli della Guardia di Finanza

Prosegue la campagna di controlli sul territorio provinciale della Guardia di Finanza di Forlì per contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria. "Si tratta, complessivamente, di interventi che proseguiranno nelle prossime settimane per assicurare alla collettività, agli imprenditori onesti, agli operatori economici e ai lavoratori le condizioni migliori per un equo sviluppo economico e una pacifica convivenza", spiegano dal comando provinciale di Piazza Dante.

Controlli in centro storico

Ma sono stati svolti anche mirati interventi finalizzati al contrasto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei punti più nevralgici delle aree urbane. Nel corso di queste operazioni sono state sequestrate, nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì e del centro storico cittadino, diverse dosi di hashish. Due giovani sono stati segnalati al Prefetto per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli sui luoghi di lavoro

Ma i militari sono stati impegnati anche in nove controlli finalizzati a contrastare il "lavoro nero". In totale sono stati individuati 17 operai impiegati in maniera irregolare o in nero in vari settori (ristorazione, dei servizi alla persona, del mobile imbottito e del commercio ambulante di generi non alimentari). I datori di lavori sono stati sanzionati. Sono infine stati eseguiti oltre 300 controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi, 43 dei quali conclusi con la constatazione di irregolarità.