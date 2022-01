Lotta al degrado: rimosse dai muri decine di graffiti e scritte nei parchi, parcheggi e vie della città

Si è concluso in questi giorni un massiccio ciclo di interventi di pulizia di luoghi pubblici, parchi e parcheggi del centro e non solo della città di Forlì, che erano stati imbrattati da vandali e che l’amministrazione comunale ha voluto ripristinare a beneficio del decoro urbano. I lavori, della durata di circa due mesi, hanno interessato via Rigressi, il parcheggio di via Zanchini, Vicolo Matteucci, il parco di via Dragoni e il parcheggio di Via Romeo Galli. "Si è trattato - commenta l'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta - di un intervento molto corposo, nato da numerose segnalazioni dei cittadini e fortemente voluto da quest’Amministrazione per tutelare e mantenere pulito il patrimonio pubblico di questa città".