Lotta al fascismo: Forlì ricorda il gruppo partigiano di Corbari

Proseguono le commemorazioni in ricordo dei partigiani Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli e Antonio "Tonino" Spazzoli. Domenica, alle ore 9.30, una rappresentanza del Comune di Forlì, del Comune di Ravenna e il Civico Gonfalone, ha partecipato ad un momento commemorativo al cippo di Tonino Spazzoli lungo la via Ravegnana, a pochi chilometri da Coccolia. A seguire, verso le ore 10.30 circa, si è svolta un momento di raccoglimento nella tomba dei martiri partigiani, al Cimitero Monumentale di via Ravegnana. È intervenuta la presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascari Raccagni. Sempre domenica, una rappresentanza del Comune di Forlì ha partecipato a San Valentino e Cornio, in Comune di Modigliana, per la cerimonia in memoria dei Caduti.