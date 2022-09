Lotta alla siccità, un bacino per il Tramazzo: vertice a Modigliana con Romagna Acque

La situazione idrica nella Vallata del Tramazzo al centro di un incontro a Modigliana alla presenza dei vertici di Romagna Acque, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, dei tecnici di Hera e di una delegazione della ditta Alpi. "Abbiamo affrontato la problematica della situazione idrica nel nostro territorio e individuare le soluzioni operative verso le quali indirizzare la progettazione delle opere necessarie a mettere in sicurezza il territorio, anche a fronte della grave situazione che stiamo attraversando", spiega il sindaco di Modigliana, Jader Dardi.

L'incontro, prosegue il primo cittadino, è stato "molto importante", perchè ha "permesso di individuare un percorso condiviso per dare realizzazione agli interventi necessari a garantire la disponibilità di acqua ad uso civile, oltre che per le attività agricole e l'industriali che, nel caso della Alpi spa, utilizza l'acqua come vettore, rimettendola in circolo, al termine del processo di depurazione". Poco più di un mese fa i vertici di Romagna Acque hanno presentato uno studio che ha permesso di individuare i siti idonei alla realizzazione degli invasi necessari alla raccolta di acque ad uso potabile a servizio della Vallata del Tramazzo.

E' ben memorizzata la grave situazione di carenza idrica vissuta cinque anni fa a Modigliana, quando l’intero abitato rimase senza acqua potabile. Per Dardi "la realizzazione di un invaso in adiacenza all’asta fluviale rappresenta la soluzione più rapida che deve affiancarsi all’avvio anche per la progettazione di un invaso in grado di raccogliere le acque di superficie". Romagna Acque ha già avviato interventi per un importo di oltre 1.500.000 euro per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico dalle sorgenti a servizio ed integrazione dell’acquedotto di Modigliana e Tredozio, in grado di integrare di 4 litri al secondo l'attuale disponibilità complessiva di 12 litri al secondo, necessaria a garantire l’approvvigionamento idrico dei due comuni.