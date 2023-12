Lotta alla spaccio, cani antidroga in azione: controlli anche alla stazione

Cani antidroga della Guardia di Finanza in azione alla stazione ferroviaria di Forlì. Con l’ausilio delle unità cinofile dei Gruppi di Rimini e Ravenna, i militari sono stati impegnati in un'attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti anche nelle aree urbane più esposte al fenomeno e di maggiore aggregazione giovanile. Complessivamente sono stati rinvenuti e sequestrati più di 12 grammi tra hashish e marijuana. Due giovani sono stati segnalati al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Ad uno, identificato nel corso di un controllo stradale, stata anche ritirata la patente di guida.