Lotta alla violenza sulle donne: al via a Meldola un corso gratuito di difesa personale

La palestra Energy di Meldola organizza dal 10 febbraio nella sua sede in viale Roma 179 un corso di difesa personale femminile aperto a tutte le donne e ragazze del territorio. Il corso è completamente gratuito e si articolerà in quattro incontri settimanali implementabili a otto. L'attività è organizzata grazie alla collaborazione di Asi provinciale, del maestro di Ju Jitsu Daniele Mazzoni e al sostegno dell'amministrazione comunale di Meldola. L'appuntamento è alle 9. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543493069