Lotta alla violenza sulle donne: nuove azioni di contrasto, gli enti locali ci mettono la firma

Si aggiorna il protocollo di contrasto contro la violenza sulle donne per rendere "più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto. La firma è stata messa in Prefettura nel giorno simbolico dedicato alla festa delle donne. A sottoscriverlo Prefettura, Provincia, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Unione Rubicone e Mare, Procura della Repubblica di Forlì, Ausl Romagna, Ufficio scolastico provinciale e dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna. Si tratta, viene evidenziato, di "una ulteriore tappa verso sempre più raffinate modalità operative dei diversi attori coinvolti, per mettere a fattore comune l'ottimizzazione delle risposte dei servizi preposti, l'efficientamento della circolare informativa e degli interventi a supporto delle donne maltrattate". Tra gli impegni dei Comuni di Forlì e Cesena ci sono la promozione, sostegno e gestione delle politiche per le pari opportunità tra uomini e donne attraverso iniziative volte a favorire la cultura della non violenza, e in particolare il contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne. E' stato inoltre inserito il Centro Donna nella mappatura del telefono nazionale 1522. Il protocollo ha durata di tre anni e sarà rinnovato per un ulteriore trienno.