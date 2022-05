Lotta alle dipendenze, l'Ausl promuove l'iniziativa per abbandonare le sigarette: "Dai, oggi spegnila"

Ogni anno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i partners in tutto il mondo celebrano la Giornata Mondiale senza Tabacco, evidenziando i rischi per la salute associati al consumo e sostenendo politiche efficaci per ridurre il consumo di tabacco. Durante questa giornata si cerca di sensibilizzare la cittadinanza rispetto al proprio rapporto con la sigaretta, attraverso varie iniziative e soluzioni. Diminuire e/o abbandonare l’uso del tabacco ha importanti benefici per la salute nell’immediato e nel lungo termine. La cessazione del consumo di ogni prodotto del tabacco migliora la salute, salva vite umane e comporta risparmio di denaro.

Il Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì – Ambulatorio per la cura del tabagismo, in collaborazione con la Casa Della Salute di Forlimpopoli, promuove l’iniziativa "Dai, oggi spegnila!"

L’attività proposta prevede una passeggiata insieme a un operatore che illustrerà il percorso previsto e risponderà a dubbi/perplessità per un eventuale trattamento. Si proporrà di mettere in discussione una sigaretta in cambio di un'altra azione piacevole. L’evento è gratuito e, al termine della passeggiata, ti verrà rilasciato un Kit contenente materiale informativo e strumenti per attuare azioni sostitutive.

Il 31 maggio 2022 , World No Tobacco Day , gli operatori dell’equipe Tabagismo di Forlì allestiranno uno stand informativo presso il Parco Urbano Franco Agosto, via Fiume Montone (presso la zona del Chiosco Bar del Parco e Gommolandia) e saranno disponibili, per tutto il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19, ad approfondire la tematica e promuovere l’iniziativa."