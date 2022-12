Lotta alle truffe per gli anziani, in arrivo aiuti dal Ministero dell'Interno: anche sostegno psicologico

Il prefetto Antonio Corona e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”. Si tratta di progetti, promossi e finanziati dal Ministero dell’Interno, grazie ai quali i Comuni capoluoghi di provincia possono beneficiare di risorse economiche (per il Comune di Forlì, il contributo concesso è di 17.649,35 euro) da destinare alla realizzazione di campagne di tipo informativo-divulgativo e formativo, nonchè a misure di prossimità e interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe.