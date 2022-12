Lotta allo spaccio di droga fuori le scuole: in arrivo fondi dal Ministero dell'Interno per Forlimpopoli

Il prefetto Antonio Corona e la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa “Scuole Sicure 2022-2023”. La firma è avvenuta nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta giovedì mattina. Il documento prevede progetti, già sperimentati da diversi anni anche nelle città di Forlì e di Cesena, promossi e finanziati dal Ministero dell’Interno, grazie ai quali l’amministrazione comunale beneficerà di risorse economiche (nel caso specifico del Comune di Forlimpopoli, 12.657 euro) di strumenti utili per implementare l’attività di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici, per l’anno scolastico in corso, e su quelle aree di socializzazione che possono configurarsi come luoghi a rischio.