Lotta contro i tumori del sangue: le uova di Pasqua dell'Ail compiono 31 anni

Ogni anno, da 31 anni le Uova di Pasqua dell’Ail tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici. E in tutti questi anni sono state davvero molte le speranze divenute realtà. Venerdì, sabato e domenica si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà “Uova di Pasqua” promosso da Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. E’ anche grazie alle proprie manifestazioni di raccolta fondi che le sezioni Ail possono organizzare servizi di cura e assistenza per i malati di tumori del sangue, sostenere i reparti di ematologia e contribuire alla ricerca scientifica contro le gravi malattie ematologiche.

Questo è il 31esimo anno che Ail propone le proprie Uova di Pasqua per dare vita alla lotta contro i tumori del sangue. E in questi 31 anni il progresso della ricerca e delle cure onco-ematologiche è stato davvero notevole. L’avvento di nuovi agenti terapeutici, combinato con una più avanzata conoscenza del sistema immunitario e di come utilizzarlo per colpire la malattia, ha portato a risultati rilevanti e allo sviluppo di terapie innovative come ad esempio le Car-T. (Chimeric Antigen Receptor T cell), linfociti T (gruppo di globuli bianchi che aiutano a proteggere dalle infezioni virali e dal cancro) che vengono potenziati per combattere i tumori e che al momento rappresentano una strategia terapeutica per alcuni tumori del sangue.

"Forti proprio dei tanti straordinari risultati, ogni anno mettiamo tutto il nostro impegno per continuare su questa strada: portare le speranze di tanti a divenire realtà - spiegano dall'Ail -. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questa nostra raccolta fondi Uova di Pasqua Ail che ci permetterà di continuare e ampliare le nostre importanti attività che da oltre 29 anni garantiamo sul territorio provinciale a favore dei malati e delle loro famiglie, tra cui le Cure mediche domiciliari, il servizio di Psiconcologia, il supporto all’Ematologia Irst -. Appuntamento quindi con i nostri volontari nelle piazze e in vari centri commerciali della provincia per la distribuzione delle colorate Uova di Pasqua Ail, a fronte di una donazione minima di 13 euro ciascuno. E presso la sede a Forlì in viale Roma 88, si possono trovare anche altre proposte pasquali per sostenere i progetti dell'associazione". Per info: 0543.782005 331.3280989 331.9385886 – www.ailforlicesena.it

Uova di Pasqua Ail

Forlì

Sede AIL – viale Roma 88: ven.15, sab.16, dom.17 marzo

Piazza Saffi n.13 loggiato Municipio: ven.15, sab.16, mentre

dom.17 marzo al civico 36 lato Camera di Commercio;

Piazzale Kennedy: sab.16, dom.17 marzo;

Coop “I Portici” - via Colombo, 10: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Suermercato Famila - via A. Costa 49: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Supermercato Famila Vecchiazzano - via del Cavone 9: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Iper Punta di Ferro - p.le della Cooperazione n.4: ven.15 marzo, e sab.23, dom.24 marzo;

San Martino in Strada - piazzale della Pieve: sab.16, dom.17 marzo;

Ospedale Morgagni-Pierantoni – Via Forlanini 34 - piazza del Padiglione: da lun.18 a ven. 29 marzo.

Forlimpopoli

piazza Pompilio: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Bennet Centro commerciale “Le Fornaci” via XXV ottobre n. 4: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.



Bertinoro,

piazza della Libertà, piazza del Duca e Largo Cairoli: sab.16, dom.17 marzo.

Capocolle, presso la Chiesa via Bologna n. 60: dom.26 marzo.

Santa Maria Nuova davanti al Margherita Panighina - via Santa Croce 3825: ven.24, sab.25, dom.26 marzo.

Meldola,

piazza Felice Orsini - lato edicola: sab.16, dom.17 marzo.

Cusercoli, Largo Matteotti dom.17 marzo.

Galeata, logge del Teatro comunale: sab.16 aprile.

Santa Sofia, piazza Matteotti: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Rocca San Casciano, piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni): ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Modigliana, davanti al Conad Via Emiliana 91: sab.16, dom.17 (matt.) marzo.

Cesena

piazza del Popolo (loggiato Muncipio): ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Ipercoop Lungo Savio - via Jemolo 110: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Centro Montefiore - via L. Lucchi, 335: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Centro Famila Superstore - piazza Anna Magnani 150: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Ospedale M. Bufalini – viale Ghirotti 286 - Ingresso principale: dal 18 al 29 marzo.

Mercato Saraceno, piazza Mazzini: ven.15, dom.17 marzo.

Sarsina, piazza Plauto: sab.16, dom.17 marzo.

Ranchio, piazza Del Mercato: dom.17 marzo.

Bagno di Romagna, piazza Ricasoli: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

San Piero in Bagno, piazza dei Martiri e via Garibaldi 32: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Alfero, via Don Francesco Babini n.112: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Montecoronaro, via Chiessaia n.13: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Le Balze, via Nuova n. 71: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Riofreddo, piazza San Francesco 10: sab.16, dom.17 marzo.

Verghereto, piazza San Michele 43: sab.16, dom.17 marzo.

Gambettola, piazza Cavour adiacente la Chiesa: sab.16, dom.17 marzo.

Longiano, piazza Tre Martiri: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Roncofreddo, via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

Gatteo

piazza Vesi: ven.15, sab.16, dom.17 marzo;

Chiesa S.Lorenzo Martire, Via Garibaldi n.10: dom.17 marzo;

Chiesa S. Angelo in Salute, Via G. Rossetti n. 9: dom.17 marzo.

Savignano sul Rubicone,

piazza Falcone 20: sab.16, dom.17 marzo;

Chiesa S.Maria delle Grazie - via Armuzzi 21 – Fiumicino – sab.16, dom.17 marzo.

Cesenatico, corso Garibaldi 7 (fronte farmacia Ioli): ven.15, sab.16, dom.17 marzo.

San Mauro Pascoli, piazza Mazzini: ven.15, sab.16, dom.17 marzo.