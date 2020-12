Lotta contro le malattie oncoematologiche: un'auto per Admo grazie anche all'impegno della Pallacanestro Forlì

L'impegno della Pallacanestro Forlì 2.015 nella lotta contro la leucemia. Grazie anche alla somma raccolta dalla "Cena di Natale 2019" della società bianconerossa, l'Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) ha acquistato un nuovo mezzo, che servirà principalmente per il trasporto dei kit salivari eseguiti e gestiti da Admo Emilia-Romagna con il nuovo progetto "Kit At Home", attraverso il quali gli aspiranti donatori possono iscriversi nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo in sicurezza e diventare nuove speranze di vita per tutti i pazienti oncoematologici ancora in attesa di un trapianto salvavita. Inoltre il mezzo sarà deputato al trasporto di questi potenziali donatori che, una volta riscontrata la compatibilità genetica fra donatore e ricevente, inizieranno l’iter donativo per arrivare alla donazione effettiva di cellule staminali emopoietiche.

"Siamo grati a Pallacanestro 2.015 per aver scelto di sostenere l’Associazione e la nostra battaglia contro le malattie oncoematologiche - dice Giuliano Margheritini, consigliere regionale Admo Emilia-Romagna e referente per la sede operativa Admo di Forlì-Cesena -. Una missione che ha deciso di abbracciare anche il capitano della squadra Jacopo Giachetti, il quale si è iscritto nel Registro come potenziale donatore e ogni volta dimostra il proprio sostegno ad Admo. Siamo felici che il nostro messaggio sia stato ascoltato e accolto da questa realtà sportiva fondamentale per il territorio forlivese".

Tumore del sangue

Ad oggi 1 paziente su 2, affetto da un tumore del sangue e bisognoso di trapianto di midollo osseo, NON trova un donatore compatibile in tutto il mondo. E’ quindi fondamentale aumentare il numero dei potenziali donatori iscritti al Registro per donare una speranza di vita a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il territorio forlivese si è dimostrato sensibile alla causa e, proprio per questo, una copertura capillare del territorio e l’aumento delle attività porterà un aumento delle donazioni effettive.