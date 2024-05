Migliaia di studenti incontrati: la lotta contro il cyberbullismo di "Cuori Connessi" compie otto anni

Cresce "Cuori connessi", il progetto di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, nato a Forlì nel 2016 dalla collaborazione di Unieuro e Polizia di Stato. Tanta strada è stata fatta da quel primo appuntamento di otto anni fa; ad oggi sono migliaia gli studenti incontrati nei teatri, nelle scuole di tutte le principali città italiane e online e, ancora una volta a Forlì, è stato rinnovato l’impegno a proseguire questo percorso virtuoso, che coinvolge giovani, famiglie e docenti di tutta la penisola.

Alla Fabbrica delle Candele, in presenza di 130 studenti e oltre 26.000 collegati in diretta streaming, lo storyteller Luca Pagliari ha raccontato alcune toccanti storie raccolte nella collana "Cuori connessi", coinvolgendo anche alcuni protagonisti sul palco. Tra questi Alessandro, che ha condiviso l’esperienza drammatica di suo figlio Thomas, un giovane ormai segnato in maniera indelebile da episodi di cyberbullismo, che gli hanno tolto il sorriso e condizionano a distanza di anni il suo rapporto con il mondo esterno. Insieme a lui sono intervenuti anche Lucia Marseglia, Ispettore di Polizia Postale di Bologna e Massimiliano Vannini, Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, che hanno ribadito l’importanza di rivolgersi alle istituzioni per ricevere supporto e non far sentire soli ragazzi e famiglie.

Durante l’atteso appuntamento cittadino hanno preso la parola anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il questore Claudio Mastromattei e l’amministratore delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli che hanno evidenziato come questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Durante la mattinata è stato presentato in anteprima il trailer del nuovo docufilm di "Cuori connessi", “Non ne vale la pena”, che racconta testimonianze di adolescenti – autori di reati online – impegnati in un percorso di recupero e di crescita personale, durante il quale hanno preso coscienza e consapevolezza della gravità delle loro azioni. Il docufilm sarà disponibile in autunno per tutte le scuole sul sito cuoriconnessi.it.