Corso Mazzini sorvegliato speciale: venticinque multe in due settimane, sedata anche una chiassosa lite

Dopo l’episodio della violenta lite a colpi d’accetta in Corso Mazzini, l’Assessorato alla sicurezza del Comune di Forlì tramite gli agenti della polizia locale ha rafforzato i controlli antidegrado nel perimetro del centro storico, prestando particolare attenzione alle serate dei mercoledì del cuore. "Nel corso delle ultime due settimane - esordisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo - la Polizia Locale ha eseguito controlli a tappeto in tutta l’area del centro, garantendo una forma di presidio costante e preventiva volta a contrastare ogni forma di degrado. Sorvegliati speciali restano le due Gallerie di Corso Mazzini, le aree a corona di Piazza Saffi, la zona dei Musei San Domenico, Piazza del Carmine, Piazza Venti Settembre con il Chiostro di San Mercuriale".

L’attività sanzionatoria e di controllo della polizia locale ha dato risultati importanti che mettono in luce la volontà della giunta Zattini di “garantire standard elevati di sicurezza e ordine pubblico”. “In quindici giorni abbiamo accertato 16 violazioni alle norme del Regolamento di Polizia Urbana per il divieto di consumo di bevande alcoliche all'interno del centro storico, 1 violazione a carico di un pubblico esercizio che somministrava bevanda alcolica a un minore, 2 violazioni alle norme anti bivacco e accattonaggio molesto e 6 violazioni per ubriachezza molesta. Nell'ambito dell'attività effettuata dai nostri agenti sono stati inclusi anche controlli a tappeto presso i pubblici esercizi in merito alle deroghe al Regolamento delle attività rumorose per quanto attiene le serate musicali".

"Particolare attenzione - conclude Mezzacapo - è stata prestata anche al controllo sulla regolarità della permanenza nel territorio da parte dei cittadini stranieri. Tutto questo fa parte di un’azione articolata di monitoraggio del centro storico e tutela del decoro urbano che continueremo a portare avanti in collaborazione con le altre forze dell’ordine".

L'intervento delle Volanti della Polizia di Stato

Nella serata di domenica, in corso Mazzini, all’interno di un esercizio pubblico, si è scatenata una chiassosa lite tra uno straniero e un addetto all’esercizio stesso, che era in fase di chiusura e pulizie serali. Non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante, sta di fatto che sul posto è dovuta intervenire una pattuglia delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato chiamata da alcuni residenti che stavano assistendo ai fatti. All’interno dell’esercizio gli agenti hanno notato un certo trambusto, ma alla fine fortunatamente nessuno dei due contendenti ha riportato ferite significative.