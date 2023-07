Corso Mazzini sorvegliato speciale, 25 sanzioni antidegrado in due settimane. Il vicesindaco Mezzacapo: "C’è grande attenzione per la vivibilità del nostro centro"

Dopo l’episodio della violenta lite a colpi d’accetta in Corso Mazzini, l’Assessorato alla sicurezza del Comune di Forlì tramite gli agenti della polizia locale ha rafforzato i controlli antidegrado nel perimetro del centro storico, prestando particolare attenzione alle serate dei mercoledì del cuore. "Nel corso delle ultime due settimane - esordisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo - la Polizia Locale ha eseguito controlli a tappeto in tutta l’area del centro, garantendo una forma di presidio costante e preventiva volta a contrastare ogni forma di degrado. Sorvegliati speciali restano le due Gallerie di Corso Mazzini, le aree a corona di Piazza Saffi, la zona dei Musei San Domenico, Piazza del Carmine, Piazza Venti Settembre con il Chiostro di San Mercuriale".

L’attività sanzionatoria e di controllo della polizia locale ha dato risultati importanti che mettono in luce la volontà della giunta Zattini di “garantire standard elevati di sicurezza e ordine pubblico”. “In quindici giorni abbiamo accertato 16 violazioni alle norme del Regolamento di Polizia Urbana per il divieto di consumo di bevande alcoliche all'interno del centro storico, 1 violazione a carico di un pubblico esercizio che somministrava bevanda alcolica a un minore, 2 violazioni alle norme anti bivacco e accattonaggio molesto e 6 violazioni per ubriachezza molesta. Nell'ambito dell'attività effettuata dai nostri agenti sono stati inclusi anche controlli a tappeto presso i pubblici esercizi in merito alle deroghe al Regolamento delle attività rumorose per quanto attiene le serate musicali".

"Particolare attenzione - conclude Mezzacapo - è stata prestata anche al controllo sulla regolarità della permanenza nel territorio da parte dei cittadini stranieri. Tutto questo fa parte di un’azione articolata di monitoraggio del centro storico e tutela del decoro urbano che continueremo a portare avanti in collaborazione con le altre forze dell’ordine".