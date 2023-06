Lotta alle zanzare: partono i trattamenti notturni nei quartieri di Forlì

Il Comune di Forli, già attivato per trattamenti di derattizzazione, nella notte tra sabato 3 giugno e domenica 4 giugno ha previsto diversi interventi adulticidi per zanzare, che verranno eseguiti dalle ore 24:00 alle ore 6:00. Le zone coinvolte sono: quartiere San Benedetto, via Isonzo e Pelacano fino al Ponte di Schiavonia; quartiere Romiti (fino a via dei Tribuni) compreso la zona di via Locchi; quartiere Cava fino alla rotonda con la via Emilia; gli abitati di Villafranca e San Martino di Villafranca; quartiere Vecchiazzano la zona a valle di via del Partigiano (zona Ospedale, parcheggi e verde limitrofo).

Alla popolazione sono richieste una serie di azioni precauzionali: tenere in casa animali durante il trattamento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati; evitare di lasciare biancheria ad asciugare all'esterno; evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti. Si consiglia ai cittadini di proseguire nelle aree di propria pertinenza con i trattamenti antilarvali preventivi.