Lotteria della Solidarietà, quasi 45mila biglietti venduti: ecco quelli vincenti

Venerdì con l’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali premiati, si è compiuto l’ultimo atto della 23esima edizione della Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa congiuntamente dalla Associazione Amici di don Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale e da VolontaRomagna.

"La Lotteria della Solidarietà si conferma ancora una volta un’iniziativa di grande valore, in quanto mette in rete il non profit, le imprese del territorio e le istituzioni di Forlì e Cesena, per la valorizzazione del volontariato - afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario -. I risultati di questa 23esima edizione sono decisamente positivi con la collocazione di ben 44.755 biglietti su entrambi i comprensori, che hanno permesso di ridistribuire 38.829 euro al non profit locale, compresi i contributi a diversi progetti sociali. Di questo ottimo risultato è necessario dare merito ai tanti organismi non profit che si sono impegnati nella vendita dei biglietti, agli sponsor (fra cui Club del Sole, Casadei Centro Radio Tv e i Supermercati Conad), che sostengono con convinzione la nostra iniziativa, a tutti gli esercizi commerciali che hanno messo a disposizione i coupon omaggio presenti nel biglietto e ai Comune di Forlì e Cesena, sempre al nostro fianco per la promozione della Lotteria".

I biglietti vincenti

L’estrazione dei biglietti vincenti si è svolta alla presenza dei rappresentanti degli enti organizzatori e del rappresentante della Polizia Locale a garanzia della trasparenza dell’operazione. Il primo premio (buono vacanza di 1.500 euro presso Club del Sole) è andato al biglietto numero 35848, si è aggiudicato il secondo premio (buono acquisto da 600 euro presso Casadei Expert) il possessore del biglietto numero 12677, mentre il terzo premio (buono acquisto da 300 euro presso Casadei Expert) è stato abbinato al biglietto numero 11642. L’elenco completo dei 150 biglietti vincenti è consultabile anche sul sito dell’associazione Amici di don Dario al seguente link: https://amicididondario.it/wp-content/uploads/2024/01/biglietti-vincenti-in-ordine-di-premio.pdf.

I progetti sociali

La consegna ufficiale dei contributi ai progetti sociali selezionati dall’apposita commissione è prevista venerdì 2 febbraio alle 11 nella Sala Randi del Comune di Forlì, alla presenza degli assessori forlivesi Barbara Rossi (Welfare) e Valerio Melandri (Cultura), di quelli cesenati Carmelina Labruzzo (Welfare) e Carlo Verona (Cultura), del vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, di Maurizia Squarzi (consigliere Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) e Gianni Lombardi (vice-presidente della Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese). "Complessivamente, nelle 23 edizioni, grazie alla Lotteria della Solidarietà - conclude Bravi - sono stati erogati contributi ad organizzazioni del Terzo Settore per 510.705 euro. Una cifra consistente che ci stimola a proseguire in questa iniziativa e a darci appuntamento fin da ora alla 24sima edizione che avvieremo nel prossimo mese di settembre”.

I progetti vincenti sono "Casa Luciana, promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza di Forlì, finalizzato al sostegno del gruppo appartamento "Casa Luciana" per persone in difficoltà, ma con alti livelli di autonomia, al fine di favorire un accompagnamento volto alla loro integrazione sociale (2mila euro), che si pone l’obiettivo di avviare processi di inclusione per bambini e adolescenti con backgound migratorio, valorizzandone le differenze sociali; "Crescere nella comunità", promosso dall’associazione Welcome, finalizzato alla conoscenza delle abilità dei ragazzi con disagio sociale e alla loro valorizzazione in prospettiva professionalizzante, tramite laboratori di cucina.(1.500 euro); "I maltagliati", progetto integrato di educazione e inclusione lavorativa promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini (1.500 euro); "Terra e natura: torniamo all’aria aperta", promosso dalla cooperativa sociale Kara Bobowski di Modigliana, finalizzato al ripristino di un terreno danneggiato dall’alluvione, per attività agricole (vigneto e uliveto) a vantaggio di persone con fragilità (1.000 euro); e "Fondo Carcere" (1.500 euro).