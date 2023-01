Ecco i numeri vincenti della Lotteria Ior per la ricerca contro il cancro: primo premio una Fiat Panda

Giovedì si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che sostiene la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Per quest’anno la causa specifica era il supporto degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia: una nuova e sempre più promettente arma a disposizione dei medici che utilizza e incrementa le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il territorio di Forlì-Cesena l’estrazione si è tenuta al Centro Commerciale Montefiore di Cesena: a partire dalle ore 15 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà il pomeriggio dell’Epifania.

L’adesione all’iniziativa è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria Solidale Ior si è confermata il gioco delle festività romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 52504 biglietti su 60000 disponibili, di cui solo 17.753 nella provincia di Forlì-Cesena: questo ha portato ad un incasso di più di 131.000 euro, cui si aggiungono 35.600 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, La Bcc ravennate forlivese e imolese, Orto Mio - Le Piante da Orto, Le Befane Shopping Centre, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Gruppo Sgr, Assicoop Romagna Futura e alle concessionarie Ren-Auto Piraccini, Moreno e Pulzoni Antonelli. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 167.000 euro.

"Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo - spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi -. Voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dal 9 gennaio al 26 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria Ior non si perde mai". Il primo premio era una "Fiat Panda", messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Pulzoni Antonelli. I premi si possono ritirare entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

I biglietti vincenti

Automobile Fiat Panda: 44727

Ombrellone e 2 lettini per stagione 2023 in uno stabilimento a scelta nel comune di Cesenatico: 33191

Computer portatile LENOVO: 36841

Soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella (Vico del Gargano - FG): 47345

Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 stelle con guida privata per visita città per due persone compresa colazione: 39684

Stampante KONICA MINOLTA 4000I: 36504

Buono spesa 300 euro presso Marcosport Cesena: 39757

Cena gourmand vini inclusi al Relais Villa Margherita e Ristorante Magnolia per due persone: 43159

Buono spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì: 47573

Buono spesa da 250 euro presso Conad Bengasi Forlì: 35653

Borsa Campomaggio&Caterina Lucchi: 43636

Cena per due persone al Ristorante Terre Alte: 48499

Confezione prodotti Coldiretti: 44718

Buono spesa 150 euro per l'acquisto di una bicicletta presso Alice Bike Cesena: 43636

Montalatte professionale: 42591

Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per 1 persona presso Terme Bagno di Romagna: 49103

Voucher ingresso mostra San Domenico e cena all'Osteria Don Abbondio Forlì per due persone: 37374

Cesto prodotti cioccolato artigianale: 31649

2 lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena: 39152

Pacchetto taglio, piega, trattamento e Phon presso Parrucchiera Cristina Snc di Cristina Guzzon a Cesena: 37405

Buono da 100 euro per occhiali da vista presso Ottica Giuliani Forlì: 32443

Abbonamento per un mese presso Fit Express Cesena: 31915