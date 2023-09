Con un biglietto musei, caffè e piadina omaggio: la Lotteria della Solidarietà giunge alla 23esima edizione

Giunge alla 23esima edizione la Lotteria della Solidarietà, l'evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don Dario Ciani, che oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del comparto del Non Profit locale. L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’associazione Amici di don Dario, dal Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e da VolontaRomagna, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Bcc Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese ed esercizi commerciali del territorio. In più ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Forlì, Cesena, Cesenatico, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Galeata e San Mauro Pascoli.

Attraverso la vendita dei biglietti (costo 1 euro cadauno) gli organismi del Terzo Settore potranno autofinanziare i propri progetti, attraverso il 70% di quanto incassato, che verrà loro ristornato al termine della Lotteria: il rimanente 30%, tolte le spese di gestione, verrà destinato parte al finanziamento di progetti solidali, che verranno scelti, fra quelli presentati agli organizzatori, da un’apposita commissione, che valorizzerà in primis l’innovazione e la progettualità di rete e parte al Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì, che ha raccolto l’eredità dello stesso don Dario, in questa importante missione.

La Lotteria, dalla sua istituzione ad oggi, ha destinato al finanziamento del Terzo Settore ben 471.876 euro, risorse, che, in molti casi, sono state particolarmente preziose per avviare progetti di welfare innovativo sul territorio. Nell’ultima edizione (2022-2023), sono stati collocati 43.832, mentre i contributi erogati complessivamente sono stati 38.182,00 euro. I progetti che hanno ricevuto contributi dalla Lotteria sono stati “Fuoriclasse, ma con classe”, promosso dall’associazione Il Pellicano di Cesena (2.500 euro), “Dalla stessa parte”, promosso dall’impresa sociale CavaRei di Forlì (1.500 euro), “Incontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica”, promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini (1.500 euro), “Ricerca di un farmaco per curare la sindrome RTD”, promosso dall’associazione Cure Rtd Italia di Forlì, (500 euro), oltre al consueto contributo di euro 1.500 euro al Fondo Carcere gestito dal cappellano della Casa Circondariale di Forlì, don Enzo Zannoni.

Il biglietto contiene 13 buoni omaggio sia per la consumazione gratuita di prodotti (7 caffè e una piadina) sia per l’ingresso gratuito a 4 musei del territorio, oltre ad uno a tariffa ridotta rappresentando, di fatto, anche un incentivo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle nostre terre. I premi della Lotteria, ben 150, sono buoni spesa, a cui contribuiscono diverse aziende sponsor che da anni sostengono l’iniziativa, fra cui Club del Sole, Casadei Expert e diversi Supermercati Conad del territorio.

La vendita dei biglietti si protrarrà fino all’estrazione dei biglietti vincenti, prevista per venerdì 26 gennaio 2024. A seguire sarà organizzato un evento conclusivo, alla presenza delle autorità locali, durante il quale avverrà la consegna dei contributi ai progetti solidali prescelti e a don Enzo Zannoni per il Fondo Carcere. I biglietti possono essere ritirati a Forlì presso l’Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18 - tel. 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it), mentre a Cesena presso la sede di Volontaromagna (via del Serraglio, 18 - tel 0547 612612 – e mail: info.forlicesena@volontaromagna.it).