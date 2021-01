Lotteria solidale dello Ior, venduti 17mila biglietti in provincia: ecco quelli vincenti

Mercoledì pomeriggio, in diretta sui canali Facebook e Youtube dell’Istituto Oncologico Romagnolo, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della grande Lotteria Solidale “A Natale vinci per aiutare”: un’iniziativa davvero molto sentita su tutto il territorio come testimoniato dai dati del live, che ha raggiunto un picco di 300 persone collegate contemporaneamente. Una cifra impressionante per quello che doveva essere un esperimento utile ad adempiere alle esigenze di trasparenza e legalità di un evento di questo tipo, rispettando allo stesso tempo tutte le normative vigenti in termini di distanziamento sociale e contenimento della pandemia da Covid-19: ma certo non casuale, visti i numeri di partecipazione all’iniziativa. I dati definitivi giunti ieri parlano infatti di 17.132 biglietti venduti nella sola provincia di Forlì-Cesena, su un totale di 20.000 disponibili: un successo su tutta la linea che ha portato ad un ricavato di 51.830 euro, di cui 9.000 donati dagli sponsor territoriali. In totale, su tutta la Romagna, il numero dei tagliandi distribuiti sale a 50.448 su un totale di 60.000 disponibili: un lavoro di raccolta fondi enorme, che porterà alla causa della ricerca scientifica qualcosa come 151.870 euro. Tale contributo verrà interamente utilizzato a sostegno degli studi sull’immunoterapia portati avanti presso l’IRST IRCCS di Meldola: la più innovativa e promettente arma di cui attualmente disponiamo contro i tumori, che già oggi ha portato a significativi miglioramenti nelle prospettive di cura e di aspettativa di vita di tanti malati.

"Sono dati che assumono un’importanza ancora più rilevante se pensiamo al periodo storico in cui viviamo – ha affermato il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi, ospite nel corso della diretta – in un momento in cui tante famiglie sono in difficoltà, riuscire a destinare più di 150.000 euro alla ricerca scientifica oncologica significa garantire che la lotta contro il cancro non rallenti a causa del Covid-19. Questo contributo si aggiunge ai 600.000 euro che, nonostante tutto, siamo riusciti a riconoscere all’IRST nel corso del 2020 solo a sostegno della ricerca scientifica: una cifra che dunque esclude quanto l’Istituto Oncologico Romagnolo ha investito, per esempio, in macchinari per migliorare la dotazione tecnologica delle nostre Oncologie e dei nostri Ospedali; in servizi gratuiti di assistenza al malato; e in progetti di prevenzione per sensibilizzare le nuove generazioni a stili di vita che diminuiscano il rischio di sviluppare neoplasie. Insomma, sebbene il Covid-19 abbia messo tutti in difficoltà, sul nostro territorio i pazienti che lottano contro il cancro possono affrontare le terapie sapendo di avere un intero popolo che non li abbandona e non li dimentica. Un sincero ringraziamento va ai nostri volontari e alle aziende partner di questa iniziativa, tra cui mi permetto di ricordare Conad, BPER Banca, Orto Mio, Unicredit, Centro Commerciale Le Befane Shopping Center, Società Gas Rimini, Banca Malatestiana e BCC Ravennate, Forlivese e Imolese".

Questo l’elenco premi e i relativi numeri vincenti della Lotteria Solidale di Forlì-Cesena:

1 Automobile Fiat Panda Serie 3 POP: 31936

2 Soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella, Vico del Gargano (FG): 35986

3 Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2021 in uno stabilimento balneare a scelta nel comune di Cesenatico: 41401

4 Computer Asus P509JA: 36391

5 Saldatrice Vega 141: 36394

6 City Bike + buono abbigliamento da € 50 presso Bbike Forlì: 35362

7 Buono spesa da € 300 presso Gommauto Forlì: 33856

8 Borsa da donna Caterina Lucchi: 48658

9 Cena x 2 persone al Ristorante Terre Alte di Longiano: 33585

10 Ozonizzatore Panda 10 per ambienti: 41008

11 Buono spesa da 250 euro presso Conad Bengasi Forlì: 33447

12 Pacchetto “Weekend da sogno” per 2 persone (2 notti, colazione, SPA e aperitivo) a Corte San Ruffillo a Dovadola: 49789

13 Buono per 9 aperitivi (tagliere salumi e calice di vino) a Corte San Ruffillo a Dovadola: 43253

14 Pacchetto “Fuga di una Notte” + aperitivo per 2 persone a Corte San Ruffillo a Dovadola: 31176

15 Pacchetto “Fuga di una Notte” + aperitivo per 2 persone a Corte San Ruffillo a Dovadola: 37849

16 Volo per una persona a Monaco di Baviera con partenza dall’aeroporto Ridolfi di Forlì: 42086

17 Volo per una persona a Monaco di Baviera con partenza dall’aeroporto Ridolfi di Forlì: 34734

18 Cena degustazione per 2 persone a Corte San Ruffillo a Dovadola: 44981

19 Servizio fotografico presso Artimmagine Forlì: 30557

20 Cena di coppia alla Trattoria da Giuliana Eataly Forli + ingresso a una mostra a scelta per 2 persone ai Musei Civici San Domenico Forlì: 35078

21 Prodotti viso e corpo linea Marco Viti: 39545

22 Modellino di Ferrari: 49814

È opportuno ricordare come tutti i biglietti non vincenti, dall’11 gennaio al 28 febbraio, saranno tramutabili in buoni-sconto presso tutti i supermercati Conad della Romagna: questo significa che, per ogni 15 euro di spesa, si potrà usufruire di una riduzione di 2.50 euro semplicemente presentando il tagliando alle casse.