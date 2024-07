Ritorna la lotteria solidale Diabete Beach, si sostiene il progetto di aiuto psicologico

Al via l’undicesima edizione della lotteria solidale Diabete Beach, che vedrà impegnati volontari e sostenitori dell’associazione Diabete Romagna. Obiettivo sensibilizzare le persone al diabete, una malattia per cui non c’è guarigione e che non va mai in vacanza e raccogliere fondi per sostenere adulti e bambini che ne soffrono grazie a progetti come il sostegno psicologico, così necessario per accogliere con benevolenza se stessi e le difficoltà che il diabete porta in sorte.

Il diabete capita in sorte e per poter accogliere questo compagno di vita come un amico da conoscere e con cui trovare l’equilibrio e non un nemico da combattere è necessaria una rete di supporto che passa attraverso la relazione con altre persone che si trovano a vivere la stessa situazione e tramite l’aiuto di professionisti dedicati. Diabete Romagna infatti ha scelto di non arrendersi alla sorte che vuole il diabete come artefice di un destino sfavorevole e per questo proprio insieme a chi ha scelto di sostenerla offre, ad esempio, la presenza di professionisti sanitari che operano gratuitamente nei reparti di diabetologia e pediatria degli ospedali di Cesena, Cesenatico, Forlì e Rimini, come dietisti, podologi e psicologi, e di medici diabetologi che visitano a domicilio i pazienti con diabete fragili.

Entra nel canale Whatsapp di CesenaToday

In particolare il ricavato della raccolta fondi della lotteria solidale Diabete Beach 2024 sarà dedicato a finanziare le psicologhe che sono a fianco di adulti e bambini con diabete perché possano scegliere gli strumenti giusti per affrontare tutti gli ostacoli che il diabete impone. Con l’acquisto di un blocchetto della lotteria del valore di 100 euro si offrono ad esempio gratuitamente ad un adulto con diabete quattro colloqui di sostegno. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il giorno 20 settembre 2024 alle ore 10.00 presso il Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena.

Numerosi come ogni anno i premi in palio, quest’anno 50, e all’associazione piace ricordare che con la lotteria solidale si vince sempre perché ogni biglietto corrisponde ad un gesto di generosità e sostegno. 1° premio: buono spesa “Coop Alleanza 3.0” del valore di € 500,00; 2° premio: trattamento di igiene orale + sbiancamento dei denti + visita - “Studio Dentistico Valdinoci”, Forlì, del valore di € 442,00; 3° premio: bike - “Studio Valore Lavoro” di Maria Teresa Bonanni del valore di 200 euro e altri premi offerti da Trevi S.p.a., Monastero Sant'Alberico Relais, Balù Defend e BaLeo, Champions River - Fitness & Wellness Club”, Cesena, “Corniceria Artigiana Forlivese”, Prink Rimini, “Palestra Sport Planet”, Forlì, “Spanna - estetica naturale”, Forl, Ristorante Pizzeria Zelus, Sarsina, “Riccione Beach Arena”, Andrea Barber Shop”, Forlì, Ubik Cesena, “La Cremeria”, Forlì, “Pizzeria Trattoria La Mari’ D’Otello”, Forlì.