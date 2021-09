Con un biglietto caffè, piadina, tisana e musei omaggio: torna la Lotteria della Solidarietà

Giunge alla ventunesima edizione la Lotteria della Solidarietà, l'evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don Dario Ciani, che oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del comparto del Non Profit locale. L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’associazione Amici di don Dario, dal Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e da VolontaRomagna, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla Bcc Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Oltre al patrocinio dei Comuni di Forlì e di Cesenatico, l’iniziativa presenta, quali media partners anche ForlìToday, Corriere Romagna e Il Resto del Carlino.

Attraverso la vendita dei biglietti (costo 1 euro cadauno) gli organismi del Terzo Settore potranno autofinanziare i propri progetti, trattenendo il 70% di quanto incassato: il rimanente 30%, tolte le spese di gestione della Lotteria, verrà destinato parte al finanziamento di un progetto solidale, che verrà scelto, fra quelli presentati agli organizzatori, da un’apposita commissione, che valorizzerà in primis l’innovazione e la progettualità di rete e parte al fondo carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì, che ha raccolto l’eredità dello stesso don Dario, in questa importante missione.

Gli aiuti

La Lotteria, dalla sua istituzione ad oggi, ha destinato al finanziamento del Terzo Settore ben 394.131,00 euro, risorse, che, in molti casi, sono state particolarmente preziose per avviare progetti di welfare innovativo sul territorio. Nell’ultima edizione (2020), nonostante i condizionamenti causati dall’emergenza sanitaria Covid, i contributi erogati complessivamente sono stati 23.300 euro, mentre i progetti vincenti sono stati “Terzo Tempo Caffè: è bello ri-trovarsi insieme”, promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza, che ha ricevuto un contributo di 1.500 euro per dotare il locale di attrezzature ludiche e di strumentazioni per l’organizzazione di eventi musicali all’aperto e “Una fiumana di libri”, curato dall’associazione "Comitato Genitori Scuola Materna ed Elementare" di Fiumana, a cui vengono devoluti 1.000 euro, per la creazione di una biblioteca presso la Scuola Primaria Anna Frank, a servizio degli alunni, insegnanti ed aperta alla comunità locale. Come di consueto è stato destinato anche un contributo di 1.500 euro al Fondo Carcere, gestito dal cappellano della casa circondariale di Forlì, don Enzo Zannoni.

Il biglietto e le offerte

Il biglietto contiene 13 buoni omaggio sia per la consumazione gratuita di prodotti (7 caffè, una piadina, una tisana) sia per l’ingresso a 5 musei del territorio, rappresentando, di fatto, anche un incentivo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle nostre terre. I premi della Lotteria, ben 150, sono buoni spesa, a cui contribuiscono diverse aziende sponsor che da anni sostengono l’iniziativa, fra cui Club del Sole, Casadei Expert e 9 Supermercati Conad del territorio.

La principale novità della Lotteria della Solidarietà 2021/2022 è l’espansione territoriale dell’iniziativa al territorio cesenate, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico ed alcuni buoni omaggio presenti sul biglietto, offerti da aziende ed esercizi commerciali della stessa Cesenatico, di Cesena e Savignano sul Rubicone. Grazie, quindi, a questa opportunità, anche le organizzazioni sociali presenti sul tale territorio potranno usufruire di uno strumento di raccolta fondi collaudato e funzionale, che da tanti anni supporta con successo tante realtà di volontariato locali.

La vendita dei biglietti si protrarrà fino a fine gennaio, quando è prevista la tradizionale cena conviviale con l’estrazione dei biglietti vincenti, la proclamazione dei progetti solidali prescelti e la consegna a don Enzo Zannoni del contributo per il Fondo Carcere. Per info e ritiro biglietti: Associazione Amici di don Dario, via Dandolo, 18 – Forlì – tel. 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it

Nella foto il presidente dell’associazione Amici di don Dario Alberto Bravi, il presidente del Consorzio di Solidarietà Sociale Marco Conti, il consigliere di VolontaRomagna Carla Benelli e gli assessori del Comune di Forlì Rosaria Tassinari (Welfare) e Valerio Melandri (Cultura)