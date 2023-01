Ventiduesima Lotteria della Solidarietà, oltre 43mila biglietti venduti: ecco quelli vincenti

Venerdì con l’estrazione dei biglietti vincenti e la proclamazione dei progetti sociali premiati, si è compiuto l’ultimo atto della 22esima edizione della Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa congiuntamente dalla Associazione Amici di don Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale e da VolontaRomagna. "La Lotteria della Solidarietà si conferma ancora una volta - afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - un’iniziativa di grande valore, in quanto mette in rete il non profit, le imprese del territorio e le istituzioni di Forlì e Cesena, per la valorizzazione del volontariato".

"I risultati di questa XXII edizione sono decisamente positivi con la collocazione di ben 43.832 biglietti su entrambi i comprensori, che hanno permesso di ridistribuire 38.182,00 euro al non profit locale, compresi i contributi a diversi progetti sociali - prosegue -. Di questo ottimo risultato è necessario dare merito ai tanti organismi non profit che si sono impegnati nella vendita dei biglietti, agli sponsor (fra cui Club del Sole, Casadei Centro Radio Tv e i Supermercati Conad), che sostengono con convinzione la nostra iniziativa, a tutti gli esercizi commerciali che hanno messo a disposizione i coupon omaggio presenti nel biglietto e ai Comune di Forlì e Cesena, sempre al nostro fianco per la promozione della Lotteria”.

L’estrazione dei biglietti vincenti si è svolta alla presenza dei rappresentanti degli enti organizzatori e del rappresentante della Polizia Locale a garanzia della trasparenza dell’operazione. Il primo premio (buono vacanza di 1.500 euro presso Club del Sole) è andato al biglietto numero 35592, si è aggiudicato il secondo premio (buono acquisto da 600 euro presso Casadei Expert) il possessore del biglietto numero 42587, mentre il terzo premio (buono acquisto da 300 euro presso Casadei Expert) è stato abbinato al biglietto n. 30289. L’elenco completo dei 150 biglietti vincenti è consultabile sul sito dell’associazione Amici di don Dario (https://amicididondario.it/wp-content/uploads/2023/01/Biglietti-vincenti-in-ordine-di-numero.pdf).

La consegna ufficiale dei contributi ai progetti sociali selezionati dall’apposita commissione è prevista venerdì 3 febbraio alle ore 11,30 nella Sala Randi del Comune di Forlì, alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, degli assessori forlivesi Barbara Rossi (Welfare) e Valerio Melandri (Cultura), di quelli cesenati Carmelina Labruzzo (Welfare) e Carlo Verona (Cultura), del Vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, del Cappellano del Carcere don Enzo Zannoni e dei responsabili degli organismi promotori della Lotteria. "Complessivamente, nelle 22 edizioni, grazie alla Lotteria della Solidarietà - conclude Bravi - sono stati erogati contributi ad organizzazioni del Terzo Settore per euro 471.876. Una cifra consistente che ci stimola a proseguire in questa iniziativa e a darci appuntamento fin da ora alla XXIII edizione che avvieremo nel prossimo mese di settembre”.

I progetti vincenti

Tra i progetti vincenti "Fuoriclasse, ma con classe", promosso dall’associazione Il Pellicano APS di Cesena, finalizzato a trasformare il tempo del provvedimento scolastico di sospensione in un’opportunità di crescita, con apposite attività ludiche e di servizio, finalizzate alla relazione, alla riflessione al dialogo. Sono stati destinati al progetto 2.500 euro. 1.500 euro sono stati destinati al progetto "Dalla stessa parte", promosso dall’impresa sociale CavaRei di Forlì, che si pone l’obiettivo di promuovere percorsi formativi per operatori sociali coinvolti in attività con giovani disabili e per bambini e giovani diversamente abili, al fine di aumentare le proprie autonomie di vita indipendente.

1.500 euro saranno destinati a "Incontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica". promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini di Forlì: si tratta di un progetto per attivare momenti di socializzazione aperti al territorio, presso Casa Santa Monica, comunità per mamme e bambini di recente apertura, che si trova a Forlimpopoli presso il Monastero delle Agostiniane. Sono stati destinati al progetto 1.500 euro.

Al progetto "Ricerca di un farmaco per curare la sindrome Rtd", promosso dall’associazione Cure RTD Italia di Forlì, finalizzato ad attività di ricerca scientifica di un farmaco in grado di far assorbire la Vitamina B2 (Riboflavina) nei malati con sindrome RTD, che hanno il gene del trasportatore di tale Vitamina deficitario, sono stati destinati al progetto 500 euro. Infine la Lotteria, come di consueto, ha donato 1.500 euro al "Fondo Carcer"e gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

I biglietti vincenti

1° BUONO VACANZA da 1500 € - CLUB DEL SOLE - Forlì 35592

2° BUONO ACQUISTO da 600 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 42587

3° BUONO ACQUISTO da 300 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 30289

4° BUONO ACQUISTO da 100 € - CAM bici, scooter e ricambi - Forlì 33525

5° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 46235

6° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 35979

7° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 20917

8° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 38381

9° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 04315

10° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei - Forlì 01557

11° BUONO ACQUISTO da 100 € - Supermercati Conad * 43522

12° BUONO ACQUISTO da 100 € - Supermercati Conad * 17798

13° BUONO STAMPA 100 foto 12x18 - Foto Paolini - Forlì 33488

14° BUONO POLIZZA ASS. CAPOFAMIGLIA - Groupama Morigi & Mengozzi - Forlì 13134

15° BUONO POLIZZA ASS. CAPOFAMIGLIA - Groupama Morigi & Mengozzi - Forlì 05046

16° BUONO POLIZZA ASS. CAPOFAMIGLIA - Groupama Morigi & Mengozzi - Forlì 33774

17° BUONO POLIZZA ASS. CAPOFAMIGLIA - Groupama Morigi & Mengozzi - Forlì 08071

18° BUONO POLIZZA ASS. CAPOFAMIGLIA - Groupama Morigi & Mengozzi - Forlì 45260

19° BUONO ACQUISTO da 50 € - CAM bici, scooter e ricambi - Forlì 49632

20° BUONO ACQUISTO da 50 € - CAM bici, scooter e ricambi - Forlì 33951

21° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 22812

22° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 45970

23° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 00790

24° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 39629

25° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 34058

26° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 32689

27° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 00759

28° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 17143

29° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 22764

30° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 43375

31° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 32513

32° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 22451

33° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 18738

34° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 08954

35° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 21340

36° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad * 15023

37° BUONO ACQUISTO da 50 € - Torrefazione Mambelli - Forlì 46769

38° BUONO ACQUISTO da 50 € - Torrefazione Mambelli - Forlì 31605

39° BUONO CENA da 50 € - Ristorante Pizzeria Le Macine - Forlì 00596

40° BUONO ECOGRAFIA seno o controllo nevi - ARRT ODV - Cesena 25405

41° BUONO ECOGRAFIA seno o controllo nevi - ARRT ODV - Cesena 49189

42° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 12130

43° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 02045

44° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 14557

45° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 01520

46° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 44118

47° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo - Forlì 39493

48° BUONO OMAGGIO per una doccia solare - Attrazione Solare - Forlì 23549

49° BUONO OMAGGIO per una doccia solare - Attrazione Solare - Forlì 30323

50° BUONO OMAGGIO per una doccia solare - Attrazione Solare - Forlì 23754

51° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 41175

52° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 49878

53° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 06609

54° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 07131

55° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 34363

56° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 18207

57° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 22360

58° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 01574

59° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 38295

60° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 24647

61° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 08746

62° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 49146

63° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 32302

64° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 45549

65° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 10941

66° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 20743

67° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 31909

68° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 08624

69° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 02674

70° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 17407

71° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 47201

72° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 13039

73° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 07801

74° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 03256

75° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 41765

76° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 21306

77° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 36120

78° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 15393

79° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 21475

80° BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad * 08903

81° BUONO ACQUISTO da 30 € - Abbigliamento Lucia & Irene - Castrocaro 00652

82° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 46435

83° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 13512

84° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 30844

85° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 49571

86° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 46877

87° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 15539

88° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 42450

89° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 24740

90° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 06456

91° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 35215

92° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 10483

93° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 42103

94° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 24201

95° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 02317

96° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina - Forlì 12916

97° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 07424

98° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 35810

99° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 32828

100° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 00684

101° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 21110

102° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 49678

103° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 48550

104° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 11072

105° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 25806

106° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 48269

107° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 23539

108° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 38309

109° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 37899

110° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 43103

111° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 02457

112° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 48097

113° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 07953

114° BUONO 1 kg CAFFE' (4x250g) - Estados Cafè - Forlì 13022

115° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 49576

116° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 08291

117° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 38333

118° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 29648

119° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 29824

120° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 14392

121° BUONO ACQUISTO da 15 € - Cavarei Shop - Forlì 20388

122° BUONO ACQUISTO 10 € - Lavanderia Harmony - Forlì 48345

123° BUONO ACQUISTO 10 € - Lavanderia Harmony - Forlì 31541

124° BUONO ACQUISTO 10 € - Lavanderia Harmony - Forlì 25065

125° BUONO ACQUISTO 10 € - Lavanderia Harmony - Forlì 39509

126° BUONO ACQUISTO 10 € - Lavanderia Harmony - Forlì 03716

127° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 17327

128° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 11096

129° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 13857

130° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 31917

131° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 17265

132° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 31656

133° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 14021

134° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 45382

135° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 25492

136° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 06399

137° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 18844

138° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 36996

139° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 30432

140° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 01469

141° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 23966

142° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 01565

143° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 13840

144° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 25937

145° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 06932

146° N. 2 BIGLIETTI ingresso omaggio Biblioteca Malatestiana Cesena 03113

147° LIBRO in ricordo don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 41757

148° LIBRO in ricordo don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 13361

149° LIBRO in ricordo don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 42937

150° LIBRO in ricordo don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 06810

I buoni spesa sono utilizzati ai Conad Stadium, Cava, Ravaldino, Appennino, Ronco, Bengasi, Castrocaro, Predappio e Meldola nel Forlivese, mentre nel Cesenate nei supermercati Super Otto e Case Finali. I premi potranno essere ritirati entro il 30 aprile 2023 consegnando i biglietti vincenti all'Associazione Amici di Don Dario (via Dandolo, 18).