Dopo oltre un anno sbanca di nuovo al Lotto con un altro terno: il fortunato inizia il 2023 con una ricca vincita

Era il maggio del 2021 quando aveva giocato al Lotto centrando in una schedina un terno e tre ambi per una vincita di 8.797,50 euro, mentre in un’altra un ambo da 345 euro, per un totale quindi di 9.142,50 euro. La tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli gestita da Claudia Varani, porta evidentemente fortuna all’abituale cliente, che ha chiuso il 2022 con una bella vincita, ancora una volta al Lotto. “Questa volta ha indovinato un terno su 4 numeri sulla ruota di Firenze vincendo 5.520 euro - racconta Claudia -. E’ tornato felice dicendo che ha mantenuto la promessa che sarebbe tornato a vincere”. A regalargli la gioia i numeri 1, 24 e 71. Senza alcun dubbio si tratta di un bel modo per iniziare il 2023. Il vincitore ha anche scherzato: "Si è detto intenzionato a continuare a vincere periodicamente vista la fortuna che ha".

Il punto vendita non è nuovo a vincite importanti: "Questa è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai miei genitori - ricorda Varani -. Dal 2012 ci sono io dietro al bancone ed abbiamo avuto diverse vincite al Superenalotto e Lotto". È la caccia al “6” da record continua. Dopo l'ultima estrazione dell'anno del SuperEnalotto il Jackpot ha toccato quota 340,7 milioni di euro. Nel concorso di sabato 31 dicembre sono 19 i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 22.490,23 euro a testa. Da segnalare anche tre "4 stella" da 28.375 euro ciascuno.

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). “C'è stato un discreto aumento nel superenalotto da quando il montepremi è così alto ma più di numero di giocatori che non di importo speso”, racconta Claudia. Forlì torna così ad essere baciata dalla fortuna dopo un dicembre particolarmente generoso: un 5 al Superenalotto da oltre 33mila euro in via Del Partigiano al "Bar Beyfin" e due 10eLotto da 10 e 50mila euro.