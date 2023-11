Nuovo direttore per la Direzione Infermieristica e Tecnica dell'Irst: è Luca Ballanti

Ha preso recentemente servizio all'Irst "Dino Amadori" Irccs Luca Ballanti, nuovo direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica dell'Istituto. Classe 1969, Ballanti vanta un'esperienza di oltre 30 anni nella professione infermieristica e arriva da un ruolo dirigenziale ricoperto nell'Ausl Romagna. Ha iniziato come infermiere lavorando all'allora Ausl di Ravenna fino a maggio 2006, per poi passare a Cesena dove ha prestato servizio fino al 2013. Il suo percorso è proseguito nell'Ausl Romagna, dove negli anni ha incrementato competenze ed esperienze fino a diventare dirigente delle Professioni Sanitarie.

Sin dal 2006 ha ricoperto incarichi di responsabilità, in particolare nell'area psichiatrica e del territorio per l'ambito di Cesena. Nel 2016 è stato nominato Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale e di Dipendenze Patologiche dell’Ausl Romagna per l'ambito di Cesena, con ampliamento anche all'area di Forlì a partire dall'anno successivo. Oltre alla professione infermieristica e alla specializzazione, con master in management infermieristico per le funzioni di coordinamento, ha raggiunto la qualifica di assistente delle comunità infantili. All'Irst va a sostituire la dottoressa Sandra Montalti, che ha svolto con grande professionalità ed empatia il ruolo di direttrice da maggio 2015 fino al raggiungimento della soglia di pensionamento, lo scorso settembre.

"Ho trovato sin da subito un ambiente positivo, accogliente e ricco di stimoli e di significative opportunità di crescita, sia professionali sia umane - commenta Ballanti -. Questo dinamismo, oltre ovviamente alle capacità e alle competenze di ogni singolo collaboratore che opera all'Irst, credo sia la vera 'cifra' del contesto organizzativo di questo Istituto. Da parte mia, spero di poter dare un contributo che sia all'altezza dello standard qualitativo e di collaborare nel più proficuo dei modi, non solo con la Direzione, ma con tutti i colleghi".

"Auguro buon lavoro al dottor Ballanti che ha raccolto la sfida dell'Irst con grande impegno e professionalità - afferma la dottoressa Maria Teresa Montella, direttrice sanitaria dell'Irst "Dino Amadori" Irccs - e rivolgo ancora una volta il mio saluto e il ringraziamento di tutto l’Istituto alla dottoressa Montalti, per il lavoro che ha svolto e l’umanità che ha regalato nei suoi anni qui con noi".

"Mi associo al ringraziamento alla dottoressa Montalti e saluto l’arrivo di un professionista importante per l’Istituto qual è il dott. Ballanti - aggiunge il dottor Lorenzo Maffioli, direttore generale dell'Irst "Dino Amadori" Irccs -. A lui arrivi il benvenuto e l’augurio di proseguire il suo operato con la dedizione che ha dimostrato sin dal primo giorno, con la competenza che contraddistingue il suo percorso professionale".